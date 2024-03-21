Подмосковье 21 марта 2024, 11:17 Команда «Чеховские медведи» вышла в финал Кубка России по гандболу пресс-служба ГК «Чеховские медведи»

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«Чеховские медведи» будут бороться за главные награды Кубка России по гандболу. О выходе команды в финал сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Команда «Чеховские медведи» вышла в финал наряду с ЦСКА и СКИФом. Четвертый претендент на Кубок России определится после матча между «Пермскими медведями» и «Зенитом».

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Несмотря на большой задел чеховцев в первой игре турнира, вторая встреча выдалась нервной. В начале хозяева поля ошибались, а гости тут же их нагоняли.

«Первую половину встречи защиту мы полностью провалили — пропустили 19 мячей от Уфы. Во втором тайме мы игру наладили и пропустили всего 12 мячей», — отметил после матча линейный «медведей» Виктор Фурцев.

Встреча завершилась со счетом 41:31 в пользу подмосковного клуба.

«Финал четырех» Кубка России среди мужских команд пройдет 13 и 14 апреля 2024 года.

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