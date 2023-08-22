Подмосковье 22 августа 2023, 15:31 Команда «Чеховские медведи» победила на турнире по гандболу за кубок губернатора Подмосковья ГК «Чеховские медведи»

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В Чехове завершился международный турнир по гандболу на Кубок губернатора Московской области. Победителем стал клуб «Чеховские медведи», сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.

В финале подмосковная команда встретилась с коллективом из Белоруссии.

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«Матч был тернистым для обеих команд. Несмотря на то, что в первом тайме чеховская команда уступала два мяча, сила воли, собранность и стремление к победе подмосковной команды дали свой результат. Итог встречи — 31:27», — уточнили в ведомстве.

Команда «Чеховские медведи» стала единственной, которая ни разу не проиграла в этих соревнованиях. Третье место заняли «Пермские медведи».

Лучшим игроком турнира назвали Романа Остащенко из «Чеховских медведей», самым ценным — его коллега Виктор Фурцев.

Турнир на кубок губернатора проходил 18–20 августа во Дворце спорта «Олимпийский».

Ранее глава региона Андрей Воробьев рассказал, что более 400 школьных стадионов уже открыли жителям для занятий спортом.

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