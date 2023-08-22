Подмосковье 22 августа 2023, 17:27 Команда Богородского округа победила в финале турнира по тяжелой атлетике за кубок губернатора пресс-служба администрации г.о. Люберцы

Читать 360tv в

В Люберцах завершились финальные соревнования тяжелоатлетов в рамках Кубка губернатора Московской области. С большим отрывом от соперников победила команда Богородского округа — об этом сообщили в Минспорте региона.

Второе место общекомандного зачета занял Подольск, третье — Павловский Посад.

Реклама

В Личных зачетах у девушек первые места в разных весовых категориях заняли Дарья Бузина (Щелково), Анастасия Черевко (Люберцы), Анастасия Василенко (Люберцы), Елизавета Ротанова (Богородский), Алена Исаева (Люберцы), Варвара Иночкина (Подольск), Вероника Моисеева (Богородский), Елизавета Гисс (Богородский), Софья Врагова (Богородский) и Елизавета Царева (Богородский).

У юношей победителями в своих весовых категориях стали Антон Гулюкин (Павловский Посад), Виктор Евсеев (Дмитровский округ), Сергей Власов (Богородский), Денис Романов (Павловский Посад), Константин Климов (Чехов), Михаил Сущак (Богородский), Валерий Корсаков (Богородский), Вадим Кухарских (Ленинский), Дмитрий Панов (Подольск) и Никита Сухарев (Богородский).

Ранее глава региона Андрей Воробьев рассказал, что более 400 школьных стадионов уже открыли жителям для занятий спортом.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».