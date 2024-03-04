Подмосковье 04 марта 2024, 14:56 Команда аварийной службы Подмосковья заняла 3-е место на соревнованиях по подледному лову ГКУ МО "МОС АВС"

Читать 360tv в

Команда аварийно-восстановительной службы ГКУ МО «МОС АВС» завоевала третье место в соревнованиях по подледному лову в Дубне. Турнир прошел в минувшие выходные на Московском море в районе плотины Иваньковской ГЭС.

Как рассказали в Министерстве ЖКХ Московской области, в соревнованиях приняли участие пять команд — коллективы администрации городского округа Дубна, водоканал города Дубна ГКУ МО «МОС АВС», сотрудники «Мособлпожспаса» и команда из Сергиево-Посадского городского округа.

Реклама

В ведомстве отметили, что участникам соревнований пришлось очень постараться на закрытии сезона подледной рыбной ловли, ведь строгое жюри внимательно следило за соблюдением правил.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».