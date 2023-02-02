Подмосковье 02 февраля 2023, 09:42 Команда «7.62» из Воскресенска победила в домашнем матче Женской хоккейной лиги

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Команда «7.62» провела в Воскресенске домашний матч Женской хоккейной лиги. Встреча с клубом «Торнадо» закончилась победой хозяев.

Хоккейная команда «7.62» была собрана весной 2020 года. Осенью того же года девушки приняли участие в первенстве Женской хоккейной лиги. Главный тренер команды Александр Сырцов 12 лет готовил спортсменок к возможности сыграть на профессиональном уровне.

Сейчас девушки показывают отличные результаты, не уступая даже титулованным соперницам.

«Это очень сильный противник. Но наши спортсменки не просто устояли, а вырвали волевую победу. Встреча закончилась со счетом 5:3. Потрясающий результат. Горд за нашу команду и их тренеров. Поздравил победительниц и передал им заслуженные награды», — рассказал временно исполняющий полномочия главы городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Ближайшие игры «7.62» проведет против СКСО в Екатеринбурге. Кроме того, уже второй год подряд спортсменки из Воскресенска будут принимать участие в плей-офф Кубка Женской хоккейной лиги.

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