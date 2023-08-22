Подмосковье 22 августа 2023, 04:00 Кольцевую развязку на Рублевском проезде построят в Одинцове в 2024 году Минтранс Подмосковья

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В селе Ромашкове в Одинцове приступили к строительству кольцевой развязки на Рублевском проезде. Трассу возведут во втором квартале 2024 года, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Работы ведутся в рамках реконструкции подъезда к парку Малевича.

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«Строители начали строить одноуровневую развязку на Рублевском проезде длиной свыше 336 метров — устраивают насыпь земляного полотна и переустраивают водовод. Параллельно продолжается укладка верхних слоев асфальтобетонного покрытия по основному ходу автодороги от Рублевского проезда до улицы Центральной», — заявил зампред правительства и министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Работы выполнили на 60%. Специалисты уже доделали ливневую канализацию.

Открыть движение по основному ходу от Рублевского проезда до Центральной улице планируется в сентябре 2023 года.

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