22 августа 2023, 04:00
Кольцевую развязку на Рублевском проезде построят в Одинцове в 2024 году
В селе Ромашкове в Одинцове приступили к строительству кольцевой развязки на Рублевском проезде. Трассу возведут во втором квартале 2024 года, сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Работы ведутся в рамках реконструкции подъезда к парку Малевича.
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«Строители начали строить одноуровневую развязку на Рублевском проезде длиной свыше 336 метров — устраивают насыпь земляного полотна и переустраивают водовод. Параллельно продолжается укладка верхних слоев асфальтобетонного покрытия по основному ходу автодороги от Рублевского проезда до улицы Центральной», — заявил зампред правительства и министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
Работы выполнили на 60%. Специалисты уже доделали ливневую канализацию.
Открыть движение по основному ходу от Рублевского проезда до Центральной улице планируется в сентябре 2023 года.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что трасса М-5 «Урал» разгрузит центр юго-восточных городов Подмосковья. Усовершенствование этой дороги позволит сократить нагрузку на центральные участки населенных пунктов.
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