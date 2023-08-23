Подмосковье 23 августа 2023, 15:48 Колоссальный рывок во всех сферах: как меняется Сергиев Посад

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Новая школа на 1,1 тысячи мест, благоустройство парка «Сказочный», ремонт Дома культуры «Космос», строительство Западного объезда – эти и другие изменения произошли в Сергиевом Посаде за последние пять-десять лет. Появляются новые пешеходные зоны и востребованные летом велопарковки.

Труд на благо Подмосковья

В городском округе открыли десятки новых предприятий, многие из которых успешно взяли курс на импортозамещение. В индустриальный парк М-8 приходят новые резиденты, они создают рабочие места.

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Большое внимание – транспортной доступности. В этом году отремонтируют девять региональных дорог протяженностью свыше 48 километров и еще 29 муниципальных, длиной более 16,5 километра.

Отдых с комфортом

В 2022 году преобразился парк «Сказочный»: обустроили большую игровую зону для детей и новую прогулочную территорию. В «Скитских Прудах» для любителей экстрима создали зону со скейт-парком и памп-треком.

Образование на новом уровне

В округе продолжается строительство нового корпуса физмат-лицея. Школа примет 525 ребят — учеников 5-11-х классов. Ее откроют раньше срока, уже осенью. В микрорайоне Зубачево к концу года появится образовательное учреждение на 550 мест с лаборантскими и кинопроекционной комнатой.

Медицина, доступная каждому

Центр материнства и детства преобразился в 2017 году. Там появилось оборудование, с помощью которого можно выявить патологии уже на восьмой неделе беременности.

В 2024 году в Хотькове откроется современный медицинский центр, внутри которого разместят диагностический корпус с лабораторией и поликлинику для детей и взрослых.