Колонна с гуманитарным грузом из Ногинска отправилась в Ростовскую область

Московская область собрала гуманитарную помощь для эвакуированных из ЛНР и ДНР жителей. Машины со всем необходимым выехали из Ногинска в Ростовскую область, где находятся беженцы. Об этом сообщил корреспондент «360».

В миссии принимают участие 28 человек из личного состава МЧС. Они готовы и физически, и морально.

«Личный состав отобран, прошел психологический отбор. Водители готовы доставить груз в указанный район», — рассказал начальник штаба — заместитель начальника Ногинского спасательного центра МЧС России Николай Вербицкий.

Колонна из 20 грузовых машин стартовала из Ногинского спасательного центра МЧС России в 08:00.

Они везут 98 тонн всего необходимого: зимние палатки, раскладные кровати, комплекты постельных принадлежностей, одноразовые маски и силовой провод для электрических установок. Однако это еще не вся помощь от Богородского округа.

Перед отъездом колонну по традиции провожал оркестр. Кроме того, автомобили гуманитарного конвоя окропили святой водой и благословили участников поездки. Спасатели сделают перерыв на ночь — они остановятся в Воронежской области, а с утра вновь отправятся в путь и уже 23 февраля приедут в Ростовскую область.

«В Богородском городском округе (в его состав входит Ногинск — прим. ред.) мы вместе с предпринимателями, бизнесом и неравнодушными жителями отправляем воду, продукты питания, средства гигиены в распределительный центр», — сообщил глава округа Игорь Сухин.

Он поблагодарил волонтеров, которые в распределительных центрах занимаются сбором всего необходимого для беженцев.

Беженцев из Донбасса принимает не только Ростовская область, но и другие регионы России, в частности Подмосковье. О том, как встретили жителей ЛНР и ДНР в Подмосковье, «360» рассказал в большом материале.