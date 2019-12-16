Подарит хорошее настроение. Коломну украсили к Новому году

Коломенский городской округ готовится к Новому году. Украшения для общественных пространств выбрали сами жители. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Масштабные мероприятия в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» стартовали в Коломне: фестивали, ярмарки, спортивные турниры и локальные праздники становятся центром притяжения для коломенцев и гостей округа. А Новый год невозможно представить без праздничного оформления.

В этом году среди декоративных элементов есть новинки, их выбирали сами жители в ходе народного голосования, которое прошло в соцсетях. Жителям предложили несколько вариантов световых конструкций в различных точках города. По итогам, установили световое украшение для фонарей на площади Советской, светящуюся арку с циферблатом возле главной ёлки и световую инсталляцию из сияющих букв, которые выстроены в слово «КОЛОМНА».

Источник фото: администрация Коломенского городского округа

Глава Коломенского городского округа Денис Лебедев заметил, что к празднику готовятся в любом доме: убирают и украшают, создают особое настроение, приглашают гостей. А Коломна — наш общий дом.

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«Украсить город к празднику, подарить коломенцам хорошее настроение — наша задача. Я считаю это важным. Благодарю всех, кто присоединился к голосованию по выбору праздничного оформления главных городских площадок. Нам важно знать мнение каждого, и привлекать земляков не только к участию в новогодних мероприятиях, но и к подготовке городских объектов и территорий к праздникам», — сделал акцент Денис Лебедев.

По словам главы муниципалитета, новогоднее убранство целый месяц будет создавать всем праздничное настроение, но прежде всего — оно должно нравиться жителям, подчеркнул Денис Лебедев.

Источник фото: администрация Коломенского городского округа

Директор МБУ «Коломенское благоустройство» Елена Курепина констатировала, что Коломна с каждым днем приобретает все более праздничный вид: «В этом году на территории округа установлено 56 искусственных и живых елей. Мы проверили каждое украшение, каждую гирлянду — работа проделана огромная».

Для елки на Соборной площади сделали новую подсветку и обновили елочные украшения. Деревья вдоль стен монастыря нарядили светящимися гирляндами.

По-новому заиграла площадь Двух революций: после благоустройства места обнаружения часовни Александра Невского и благодаря новому праздничному оформлению, она стала яркой и нарядной. Ее подсветили новыми фонарями. Здесь же установили уже знакомые многим коломенцам светящуюся карету с лошадьми, декоративные «цветущие сакуры» и красивую елку.

Сквер на площади Двух революций также преобразился к Новому году. Праздничного настроения жителям добавили небольшие искусственные ели, установленные возле лавочек.

Источник фото: администрация Коломенского городского округа

В каждом крупном населенном пункте сельской местности также установлены новогодние зеленые красавицы.

Коломчанка Елена Иванова вместе с сыном Прохором часто бывает в Старом городе. «Новые светящиеся буквы нас очень впечатлили. Сразу захотелось возле них сфотографироваться. Необыкновенно нарядно стало на площади Двух революций. Да и в целом в этой части города с лета становится все краше и краше! Мои родственники живут далеко, и когда приезжают к нам в гости, очень восторгаются Коломной», — поделилась Елена Иванова, и сказала, что гордится родным городом.