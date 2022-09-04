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Праздник спорта устроили в день рождения Коломны

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В Коломне в День города устроили настоящий праздник спорта. Свои двери для всех желающих открыл конькобежный центр «Коломна». Мастер-классы и показательные выступления собрали сотни зрителей.

Организаторы провели легкоатлетический забег, соревнования по боксу и массовые катания. Людей ждали на десятках площадок, мастер-классах и показательных выступлениях от будущих чемпионов.

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«Мы можем предложить людям — всем, кто хочет заниматься спортом, — вести здоровый образ жизни», — подчеркнул генеральный директор конькобежного центра Сергей Орлов.

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В центре, который расположился на площади 60 тысяч квадратных метров, есть ледовая арена, тренажерные и спортивные залы, бассейн и тир.

Здесь проводят чемпионаты Европы, первенства страны и спартакиады, воспитывают рекордсменов и олимпийских чемпионов.

Одной из них стала Екатерина Лобышева. Она завоевала бронзу в командной гонке на Олимпийских играх в 2006 и 2014 годах.

«В этих стенах я неоднократно выступала на международных и всероссийских соревнованиях, завоевывала награды, прославляла Коломну», — поделилась спортсменка.

Спортивная арена давно стала визитной карточкой города. Ежедневно здесь тренируются до 2000 человек.

Коломна

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