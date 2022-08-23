Коломна выиграла грант на благоустройство берега реки Коломенки

Проект благоустройства зоны отдыха на берегу реки Коломенки (город Коломна) одержал победу во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На его реализацию будет выделено 70 миллионов рублей из федерального бюджета.

«Это уже вторая победа Коломны в данном конкурсе. Первая — благоустройство на площади Двух Революций, которое мы реализовали в 2019 году», — напомнил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Территория проектирования ограничена рекой Коломенкой с южной стороны, мостом по улице Октябрьской Революции на северо-востоке, северо-западная и западная части граничат с индивидуальной жилой застройкой по улице Городищенской. Первый этап благоустройства территории площадью 5,31 гектара реализуют близко к историческому центру города. На берегу реки появятся площадки для отдыха, оборудованные скамьями и табуретами, спортивная зона с полями для тенниса и площадкой для игры в петанк, большая детская площадка. Здесь же будет оборудован фуд-корт с системой закрытых, полуоткрытых и открытых объемов, объединенных общей кровлей-навесом.

Проектом также предусмотрено расширение существующей зоны пляжного волейбола. Организуется единая площадка с четырьмя полями, огражденная сеткой для безопасности посетителей парка. Напротив построят амфитеатр.

«Наша задача — создать комфортную, безопасную городскую среду и включить территорию в благоустроенную зону исторического центра города», — подчеркнул Хайкин.

Итоги VI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях были подведены в Тамбове 18 августа. Шесть проектов от Московской области одержали победу. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что этот успех — заслуга не только архитекторов, но и всех неравнодушных жителей, которые принимали активное участие в процессе разработки и обсуждения проектов.