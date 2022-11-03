Коломна встретила беженцев из Донецкой и Луганской народных республик | 360°

Подмосковье 03 ноября 2022, 23:55 Коломна встретила беженцев из Донецкой и Луганской народных республик

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На станцию Голутвин 3 ноября прибыл спецпоезд. Этим рейсом в Подмосковье прибыли 90 человек из Луганской и Донецкой народных республик.

Основная часть пассажиров поезда — мамы с детьми. Их встречали глава городского округа Коломна Александр Гречищев, сотрудники МЧС, медики и волонтеры.

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«Больше полутора суток добирались сюда: сначала на автобусе, потом поездом. Дом, хозяйство, огород — все бросили там. Надеюсь, что теперь мои дети наконец-то перестанут бояться, пойдут в школу, в детский сад. Старшему сыну — 8 лет. В первом классе он отходил в школу 16 дней. Все остальное время учились с ним дистанционно. Я разговаривала по телефону с подругой, которая приехала сюда раньше сюда. Она сказала, приезжайте, здесь хорошо, всем помогают, никого не бросают», — поделилась дительница Горловки Ольга.

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Всех вынужденных переселенцев сегодня разместили на базе детского оздоровительного лагеря в Непецине. Здесь создали все необходимые бытовые условия и организовали четырехразовое питание. На базе работают медицинские и социальные работники.

«Мы надеемся, что вместе преодолеем те сложности, которые эти люди сейчас переживают. С нашей стороны мы организовали всю необходимую помощь: социальные выплаты, оформление документов, зачисление детей в детские дошкольные учреждения и школы», — сообщила ведущий советник управления материально-технического обеспечения управления по делам президента РФ Олеся Строчкова.