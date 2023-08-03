Подмосковье 03 августа 2023, 13:48 Коломна вдохновила писательницу из Ирана на новую детскую книгу Министерство культуры и туризма МО

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Творческая встреча с иранским автором и иллюстратором детских книг Махбубе Хосрави состоится 5 августа в Коломне. Подмосковный город вдохновил гостью на создание новой книги, которую она намерена написать здесь.

«В Коломне я будто гуляю в книжке с картинками, в ней есть захватывающие истории. Они проникают в меня с восхитительным вкусом пастилы, такой же мягкой и приятной, как шелковые ткани. Так я гуляю весной в Ширазе, где запах цветов апельсина — это запах рая», — говорит Махбубе Хосрави.

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Она — автор и иллюстратор детских книг, бакалавр Художественного института Шираза и магистр университета искусств, участница международных выставок и конкурсов. Махбубе начинала свой творческий путь с рисунков, но потом и сама стала сочинять для детей.

В Коломну Махбубе приедет в рамках проекта «Арткоммуналка. Веничкина кухня». В Министерстве культуры и туризма Подмосковья сообщили, что встреча с писательницей состоится 5 августа на площадке музея-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и другие». Мероприятие пройдет на фарси — родном языке автора. Гостям будут переводить слова Махбубе, которая расскажет о своей работе и секретах литературного мастерства. Вход свободный, но потребуется предварительная запись.

С собой в Подмосковье Хосрави привезла идею новой детской книги «Проблемы вежливости», воплотить которую она намерена в Коломне. Это будет книга о гигантском слишком вежливом ребенке, который мечтает отправиться в страну людей и стать человеком.

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