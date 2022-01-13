Коломна вошла в топ-5 городов для интересного и недорогого отдыха

Коломну включили в топ-5 городов рядом с Москвой для интересного, яркого и недорогого отдыха в новогодние каникулы. Пятерку лучших направлений выбрал журнал National Geographic.

Коломна пользуется большой популярностью. Этот город на 30 лет моложе российской столицы и находится в восточной части Подмосковья.

Составители подборки городов считают, что это одно из мест, где хорошо развивают познавательный и гастрономический отдых. Вместе с тем в топ-5 включили Тулу, Калугу, Переславль-Залесский и Тверь.

В комитете по тризму Подмосковья отметили, что в Коломне много музеев, церквей и соборов, а самое знаковое место — кремль. Зачастую путешественникам предлагают совместить поездку сюда с посещением Луховиц и Зарайска.

В 2021 году Коломна получила премию губернатора «Прорыв года» за вклад в восстановление туристического потока.