Коломна стала одним из самых популярных туристических направлений ЦППК

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) назвала самые популярные направления среди туристов. Ими стали Коломна, Калуга и Тула, сообщили в пресс-службе перевозчика.

ЦППК разрабатывает туристические поездки в города Московской области и других регионов. Во время поездки можно послушать аудиогиды, изучить историю того или иного населенного пункта, посмотреть главные достопримечательности. До самих городов туристы доезжают на экспрессах компании.

«Туристические маршруты ЦППК становятся все более популярными. С начала года ими воспользовались около тысячи человек. Уже сейчас количество путешественников по городам Подмосковья и соседних областей увеличилось на треть по сравнению со всем прошлым годом», — рассказали в пресс-службе ЦППК.

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Ознакомиться с программой и подобрать экскурсионный тур можно на официальном сайте компании.

ЦППК — крупнейший перевозчик среди пригородных пассажирских компаний России. Более 91% перевозок на Московском железнодорожном узле осуществляет именно ЦППК. Сейчас в компании работают девять тысяч сотрудников.