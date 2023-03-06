Подмосковье 06 марта 2023, 13:02 Коломна стала самым популярным направлением для пенсионеров из «Активного долголетия»

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Более 600 поездок в Коломну совершили участники проекта губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Активное долголетие». Этот город стал самым популярным для экскурсионных поездок пенсионеров с 2019 года.

Министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева сообщила, что Коломна является лидером по числу турпоездок в рамках проекта «Активное долголетие». Большой популярностью у долголетов пользуются музей-заповедник «Коломенский кремль», музей «Коломенская пастила», музей «Калачная», музей и мануфактура «Душистыя радости», музей трамвая.

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В прошлом году экскурсии по региону совершили почти 60 тысяч участников «Активного долголетия».

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