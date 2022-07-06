Коломна стала лидером Подмосковья по вывозу строительных отходов на переработку

Региональные операторы «РТ-Инвест» отсортировали 30 тысяч тонн строительных отходов, вывезенных у жителей Московской области с начала года. Лидером по сдаче стала Коломна.

Остатки бетона, арматура, линолеум, старые двери, окна и даже проводка — все это проходит сортировку и получает вторую жизнь. До 90% строительных фракций можно использовать после переработки. Из пластика делают элементы городских сооружений, канцелярские товары или дорожное покрытие. Древесину измельчают в щепу и используют для благоустройства территорий. Бетонные конструкции перерабатывают в гравий, которым укрепляют откосы и склоны. Такой бережный способ использования ресурсов является базовым принципом замкнутой экономики.

За первые полгода на комплексах «РТ-Инвест» (входит в госкорпорацию Ростех) прошли сортировку 30 тысяч тонн строительных отходов, которые сдали жители Подмосковья. Наибольшие объемы поступили из Коломны, откуда в переработку отправилось более 2,5 тысячи тонн различного хлама. Воскресенск и Солнечногорск сдали по 2 тысячи тонн, Долгопрудный — более 1,8 тысячи тонн. ОВ основном, это были кирпич, бетон и древесина. «РТ-Инвест» использовала часть этих ресурсов для собственных нужд, а остальное направила партнерам — это 204 тонны щепы, 190 тонн металла, 7 тонн картона, 6 тонн пленки, 4 тонны пенопласта и 2 тонны минеральной ваты, а также инертные материалы, такие как песок и гравий.

Жители Московской области заказывали вывоз отходов напрямую у региональных операторов «РТ-Инвест» через сайт, приложение или по телефону. Для заказа нужно заполнить простую форму, выбрать подходящий день и временной интервал. Также нужно будет указать объем вывозимых отходов — 8, 20, 27 или 36 кубических метров. С этим поможет сотрудник контакт-центра. Стоимость услуги фиксированная, а оплатить можно будет банковской картой.

«РТ-Инвест» имеет собственный автопарк, благодаря чему вывоз строительных отходов производится в кратчайшие сроки. Водители с помощью планшетов фиксируют процесса.

Компания «РТ-Инвест» первая в стране реализует комплексную систему обращения с отходами, цель которой — нулевое захоронение. Раздельный сбор, промышленная сортировка и компостирование, строительство собственных перерабатывающих мощностей — целью этой цепи является превращение отходов в новые ресурсы.

В 2023 году в Подмосковье заработает комплекс по переработке пластика.