Подмосковье 18 ноября 2022, 17:35 Коломна присоединилась к всероссийской акции «Парта героя»

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Проект «Парта героя» реализуется «Единой Россией» уже пятый год. В школах по всей стране открываются парты с именами героев Великой Отечественной войны. Право сидеть за ними получают лучшие ученики. В Коломне такая парта появилась в гимназии № 9.

В коломенской гимназии № 9 «Парту героя» посвятят флотскому военкому Сергею Горшкову, чье имя образовательное учреждение носит уже пять лет.

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В годы Великой Отечественной войны дважды Герой Советского Союза принимал активное участие в боевых действиях. Корабли его бригады защищали осажденную Одессу, успешно осуществили первый на Черном море десант.

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Право сидеть за этой партой получила восьмиклассница Соня Григорьева. Девочка учится на отлично и занимается спортом.

«Честь сидеть за этой партой предоставляется не обычным ученикам, а ученикам, которые добились каких-то особых успехов в учебе или внешкольной деятельности. Я считаю, что это большая честь, это важно для меня», — сказала ученица Соня Григорьева.

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