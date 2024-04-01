Подмосковье 01 апреля 2024, 16:30 Коломна одержала победу на всероссийской премии «Туристические города» Пресс-служба администрации города или района

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Городской округ Коломна взял Гран-при сразу в двух номинациях на всероссийской премии «Туристические города». Финал конкурса прошел в Воронеже.

Гран-при муниципалитету присудили в номинациях «Город экскурсионных программ» и «Город автотуризма». Коломна впервые получила эти награды.

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В финале конкурса участвовали 64 города из 42 регионов страны.

«Туристическая сфера нашего городского округа по-настоящему богата заинтересованными и вовлеченными людьми. Абсолютная победа сразу в двух номинациях премии — как раз результат нашей общей работы», — подчеркнула начальник управления по культуре и туризму администрации округа Дарья Тельнова.

В Коломне подчеркнули, что будут и дальше работать над тем, чтобы гости приезжали сюда в гости.

Ранее стало известно, что семьи с детьми из Белгорода приехали в Подмосковье. Здесь их обеспечат всем необходимым, о чем в своем Telegram-канале рассказал губернатор Андрей Воробьев. Ребят поселили в детских лагерях Волоколамска, Пушкино, Коломны и Клина.