Подмосковье 01 августа 2023, 16:45 Коломна и Дзержинский стали лучшими по промежуточным итогам соревнований за Кубок губернатора Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Промежуточные итоги общего командного зачета Кубка губернатора подвели в Подмосковье. Первое место среди крупных городов заняла Коломна, среди небольших — Дзержинский.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, стали известны победители Кубка губернатора по легкой атлетике, художественной гимнастике, акробатическому рок-н-роллу, плаванию и велосипедному спорту. В этих дисциплинах среди крупных городов в тройке лидеров — Коломна, Одинцово и Орехово-Зуево. Среди небольших населенных пунктов на пьедестале оказались Дзержинский, Фрязино, Черноголовка и Руза.

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В программу вошли соревнования по 23 видам спорта, в том числе четырем для инвалидов. Участие принимали профессиональные спортсмены и любители старше семи лет. Подробнее о соревнованиях можно узнать по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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