Подмосковье 04 сентября 2022, 17:58 (обновлено: 04 сентября 2022, 22:54) Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Основные вехи в истории Коломны вспомнили на Дне города

Читать 360tv в

Один из древнейших городов Подмосковья — Коломна — отметил 845-летие со дня основания. За многие годы город не потерял своего неповторимого облика: его историю бережно хранят памятники архитектуры и уникальные музеи.

На Дне города в Коломне вспомнили эпоху Дмитрия Донского и период, когда победу в Великой Отечественной войне ковали в том числе в тылу.

Реклама

«С момента своего основания Коломна всегда стояла на страже Отечества. И сегодня наши земляки достойно служат Отчизне. Особый вклад в историю внесли коломенцы в годы Великой Отечественной войны, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность», — отметил глава округа Александр Гречищев.

Реклама

Именно за это Коломне присвоили звание города трудовой доблести и славы. Жители округа и сейчас продолжают прославлять свою малую родину.

На торжественном мероприятии по случаю дня рождения Коломны Гречищев вручил почетные знаки и благодарственные письма военнослужащим, спортсменам, испытателям, работникам сельского хозяйства и образования.

С праздником жителей поздравил и депутат Государственной думы Никита Чаплин.

Главные торжественные мероприятия прошли на месте, где был основан город: в старой Коломне. В окружении старых храмов на сцене зрители увидели многовековую историю малой родины — от Дмитрия Донского до наших дней.

0 0 0 0 0 0