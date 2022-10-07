Учителей гимназии № 2 в Коломне поздравили с профессиональным праздником | 360°

Подмосковье 07 октября 2022, 04:23 Поделиться Telegram

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Viber Учителей гимназии № 2 в Коломне поздравили с профессиональным праздником Депутат Чаплин и глава округа Коломна Гречищев поздравили учителей гимназии № 2 «360»

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Депутат Госдумы Никита Чаплин и глава округа Коломна Александр Гречищев встретились с педагогами гимназии № 2. За чашкой чая учителя рассказали гостям о достижениях своих учеников. Мероприятие было приурочено к Дню учителя.

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«Мы поздравили учителей здесь, во второй гимназии, это традиционно одна из лучших школ Коломны. В этих стенах поговорили о системе образования, о традициях нашего русского образования, о том, что мы можем привнести», — поделился Чаплин.

В ближайшее время на территории образовательного учреждения откроют новый корпус. Здание рассчитано на 300 человек, здесь есть все необходимое для учебы — светлые кабинеты, хорошо оборудованные лаборатории.

Гимназия № 2 много лет входит в сотню лучшим школ Московской области. В прошлом году 40 выпускников получили аттестат с отличием, а две ученицы 11 класса сдали ЕГЭ по литературе на 100 баллов.

В гимназии активно внедряют IT-технологии — открыт класс робототехники, работают кружки.

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