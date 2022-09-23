Коломенскому перинатальному центру исполнилось пять лет | 360°

Подмосковье 23 сентября 2022, 19:24 Поделиться Telegram

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Viber Коломенскому перинатальному центру исполнилось пять лет

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Акушеров-гинекологов, неонатологов и реаниматологов поздравили с пятилетием Коломенского перинатального центра. За пять лет здесь родились около 20 тысяч детей.

Центр материнства и детства в Коломне открылся в 2017 году. Здесь уже родились около 20 тысяч детей и с каждым годом количество родов увеличивается. В центре выхаживают детей с экстремально низкой массой тела. Каждое отделение работает как единый механизм.

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«Мы всегда отвечаем за две жизни. Даже больше. Мы отвечаем за счастье семей. И, конечно, когда это получается, мы рады и горды этим. К большому сожалению, не всегда получается на пять баллов. Но поверьте мне, наш коллектив делает все возможное чтобы помочь и беременным женщинам и женщинам в родах», — рассказала главный врач ГБУЗ МО «Коломенский перинатальный центр» Татьяна Шаврак.

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Сегодня в центре на трудятся более 470 человек. За 2022 год здесь родились 3500 новорожденных.

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