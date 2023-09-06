Подмосковье 06 сентября 2023, 15:46 Коломенскому машиностроительному заводу исполнилось 160 лет

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В этом году машиностроительному заводу в Коломне исполняется 160 лет. В честь этого в городском округе организовали большой праздник.

История предприятия началась в 1863 году. Тогда здесь строили мосты, пароходы, локомотивы, тепловые двигатели. В начале XX века завод стал одним из самых крупных предприятий страны и сыграл значительную роль в развитии железнодорожного транспорта.

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В годы Великой Отечественной войны в Коломне наладили выпуск «Катюш». А еще на заводе собрали бронепоезд «Коломенский рабочий», который убыл в распоряжение армии Брянского фронта.

«Мы вместе прошли непростой период для жизни нашего государства в период ВОВ, когда сотрудники, рабочие коломенского завода трудились круглосуточно под единым лозунгом — „Все для фронта, все для Победы“. И внесли весомый вклад в нашу общую победу», — сообщил глава округа Александр Гречищев.

В день рождения на предприятии открылся новый центр. Здесь будут испытывать двигатели. На реализацию проекта ушло пять лет. Объем инвестиций составил почти 3,5 миллиарда рублей.

«Сегодня работает восемь стендов для испытания дизелей Д-49, предусмотрены четыре стенда для установки испытательного оборудования для двигателей судов, установлены окрасочные камеры. Сегодня цех находится в рабочем состоянии», — сообщил гендиректор завода Игорь Щедров.

При поддержке правительства и пубернатора Московской области Андрея Воробьева на базе Коломенского завода создается двигателестроительный промышленный кластер. Это первый в стране центр производства уникальных по мощности двигателей.

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