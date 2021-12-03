Коломенское управление МосОблЕИРЦ стало лучшим в регионе по итогам квартала
Коломенское управление МосОблЕИРЦ стало лучшим в регионе по итогам третьего квартала 2021 года
Московский областной единый информационный расчетный центр (МосОблЕИРЦ) подвел итоги работы территориальных управлений за третий квартал текущего года. Лучшими из них признали управления «Коломна», «Серпухов» и «Котельники».
Первое место присудили Коломенскому управлению. В его составе находятся четыре клиентских офиса, в них трудятся 43 человека. Этот офис обслуживает боле 80 тысяч человек, проживающих на территории Коломны и Луховиц.
Оценка работы управлений производится каждые три месяца. Есть два основных критерия, по которым специалисты подводят итоги: это качество обслуживания, а также собираемость платежей. В итоге за последние три месяца Коломенское управление оценивалось по работе на 100% по качеству услуг.
В офисах есть все удобства для посетителей. Для тех, кто приходит с маленькими детьми, оборудованы детские уголки. Для пожилых людей, которым труднее разобраться, установлены компьютеры со всей необходимой информацией.
Работают менеджеры, которые отвечают на все возникающие вопросы. В том числе, помогают пройти регистрацию в «МосОблЕИРЦ» онлайн. Интернет-регистрация дает возможность производить платежи по счетам без комиссии, а также передавать показания со счетчиков, не покидая пределы своего дома.