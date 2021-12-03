Коломенское управление МосОблЕИРЦ стало лучшим в регионе по итогам квартала

Московский областной единый информационный расчетный центр (МосОблЕИРЦ) подвел итоги работы территориальных управлений за третий квартал текущего года. Лучшими из них признали управления «Коломна», «Серпухов» и «Котельники».

Первое место присудили Коломенскому управлению. В его составе находятся четыре клиентских офиса, в них трудятся 43 человека. Этот офис обслуживает боле 80 тысяч человек, проживающих на территории Коломны и Луховиц.

Оценка работы управлений производится каждые три месяца. Есть два основных критерия, по которым специалисты подводят итоги: это качество обслуживания, а также собираемость платежей. В итоге за последние три месяца Коломенское управление оценивалось по работе на 100% по качеству услуг.

В офисах есть все удобства для посетителей. Для тех, кто приходит с маленькими детьми, оборудованы детские уголки. Для пожилых людей, которым труднее разобраться, установлены компьютеры со всей необходимой информацией.

Работают менеджеры, которые отвечают на все возникающие вопросы. В том числе, помогают пройти регистрацию в «МосОблЕИРЦ» онлайн. Интернет-регистрация дает возможность производить платежи по счетам без комиссии, а также передавать показания со счетчиков, не покидая пределы своего дома.