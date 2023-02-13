Подмосковье 13 февраля 2023, 19:27 Коломенский завод получил уникальное металлообрабатывающее оборудование

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В механическом цехе Коломенского завода ввели в эксплуатацию два новых высокотехнологичных обрабатывающих портальных центра. Об этом сообщил гендиректор АО «Коломенский завод» Игорь Щедров.

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Оборудование закупили в рамках программы технического перевооружения производства, рассчитанной на период 2018–2022 годов.

«Мы, кроме машиносборочного цеха, провели глубокую модернизацию цеха М-10, где мы проводим механическую обработку блока цилиндров. Мы полностью создали новое производство по топливной аппаратуре, у нас новый цех топливных систем, в котором полностью исключена ручная доработка», — сказал генеральный директор АО «Коломенский завод» Игорь Щедров.

Он добавил, что самым главным проектом модернизации стала станция, которая рассчитана на испытания всей производимой на заводе продукции.

Общий объем инвестиций в техническое переоснащение предприятия за период с 2018 по 2022 год составил более 11,4 миллиарда рублей. Инвестиции в организацию высокотехнологичного производства — около 2,5 миллиарда рублей, добавил глава предприятия.

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