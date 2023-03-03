Подмосковье 03 марта 2023, 13:58 Коломенский университет вошел в топ-10 вузов России в конкурсе по истории предпринимательства

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Два призовых места и диплом за попадание в десятку лучших вузов страны получил коломенский Государственный социально-гуманитарный университет в конкурсе «Наследие выдающихся предпринимателей России». Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

Диплом за первое место получила студентка вуза Юлия Фурсова. Она представила работу «Женское предпринимательство в дореволюционной России». Третьей стала Ирина Наумова за исследование «Благотворительная деятельность дореволюционных предпринимателей».

По итогам конкурса коломенский университет вошел в число 10 лучших вузов России. Представители учебного заведения получили диплом за активное привлечение студентов к научно-исследовательской деятельности в области истории предпринимательства.

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