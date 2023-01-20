20 января 2023, 23:39
Коломенский университет отправит более 50 печей-«ракет» в зону СВО
В Коломенском социально-гуманитарном университете изготовили 56 печей-«ракет», которые отправят в зону спецоперации. С просьбой об их изготовлении обратились сами бойцы.
В том, что нужно помочь, у руководства вуза сомнений не было.
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«Встал вопрос о том, где это можно сделать. У нас есть достаточно оснащенные мастерские, самое главное, у нас есть ребята, которые умеют заниматься сваркой, работать с металлом. Поэтому было принято решение действительно помочь тем, кто оказался сейчас в зоне СВО, и бытовые нужды, конечно, необходимо им реализовать», — рассказала ректор Государственного социально-гуманитарного университета Жанна Леонова.
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В мастерской ежедневно трудятся преподаватели и студенты. Работают в две смены с четким разделением задач. Ребята размечают и нарезают заготовки, обрабатывают швы. Преподаватели помогают со сварочными работами.
Такие небольшие печки гораздо удобнее традиционной буржуйки. На передовой они пригодятся для разных целей.
«Мы с вами понимаем прекрасно, что это переносная модель, которая весит порядка пяти-шести килограммов, удобно трансформируется, переносится с места на место. Может использоваться для приготовления пищи, подогревания воды в холодное время», — сказал заведующий мастерскими технологического факультета Государственного социально-гуманитарного университета Федор Зубков.
Производство давно налажено. Первые 26 печей бригада отправила еще в декабре. Готова очередная партия — 56 штук. На изготовление ушло чуть больше месяца.
«Первая партия поехала в Донецк в артиллерийскую бригаду. В этот раз у нас печей больше, поэтому одна часть отправится в бригаду ПВО Донецка, а вторая часть — на Сватовское направление», — рассказал предприниматель Сергей Яковлев.
Материалы для изготовления печей помогли закупить коломенские предприниматели. Вторую партию ценного груза Сергей Яковлев снова отвезет лично, чтобы передать российским военнослужащим.
Ранее губернатор Андрей Воробьев встретился с бойцами СВО в Звенигороде и пообещал им помочь с лечением.
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Коломна
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