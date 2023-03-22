Подмосковье 22 марта 2023, 04:45 Коломенский парашютист выполнил прыжок с рекордно большим флагом России

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Парашютист из Коломны Олег Тощев выполнил прыжок с рекордно большими флагами. Площадь российского триколора составила 600 квадратных метров, а символа ВДВ — 1000 «квадратов».

Тощев уже является рекордсменом России по прыжкам с флагами. Очередное достижение случилось в его день рождения.

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Мероприятие произошло в аэрограде «Коломна».

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За плечами Тощева более 20 прыжков с большими полотнами, в том числе со Знаменем Победы. С 2009 году спортсмен выполнил 5860 прыжков с парашютом.

Сейчас парашютист работает инструктором ПДП, AFF и тандем-инструктором.

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