Коломенский музей пополнился изъятыми с «черного» рынка ценными экспонатами

Сотрудники УФСБ России по Москве и области изъяли на «черном» рынке свыше пятисот предметов. Их передали в коллекцию музея в Коломне.

В музей, например, попали пики и копья ориентировочно седьмого-девятого веков.

«Экспонаты нам передаются Федеральной службой безопасности. Их пытались продать с целью получения прибыли частные лица, часто такие предметы продают за границу», — сообщил врио заместителя руководителя управления Минкультуры РФ по ЦФО Тагир Гаджимирзаев.

На «черном» рынке предметы оказались в результате незаконных археологических раскопок — что уголовно наказуемо. А продажа таких вещей карается штрафом. Меры строгие, ведь подобные раскопки наносят непоправимый вред науке. Если бы на месте захоронения их нашли специалисты, полученная информация была бы для истории бесценной.

В основном, здесь старинные монеты. Например, здесь есть чеканка крымского ханства. Пробитое отверстие говорит о том, что ее носили в качестве украшения.

«Мы очень рады, потому что многие из них могут стать достойным продолжением нашей экспозиции. Музей — это не только экспонирование, но и коллекционирование, хранение, поэтому мы пополняем свою коллекцию теми предметами, которых в данный момент у нас нет», — сказала главный хранитель музейных предметов музея -заповедника «Коломенский кремль» Екатерина Антипова.

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