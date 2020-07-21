Коломенские врачи спасли малыша весом меньше 500 граммов

Врачи Коломенского перинатального центра спасли новорожденного с весом 480 граммов. У женщины на 25 неделе беременности начались самопроизвольные роды. Слаженные действия медиков помогли сохранить жизнь матери и ребенку.

Медикам из отделения реанимации и интенсивной терапии удалось сохранить жизнь ребенку с экстремально низким весом. Девочка с весом 480 граммов уже поправилась до 1,7 килограмма.

«Состояние ребенка было крайне тяжелым из-за недоношенности и внутриутробной инфекции. Малышка более месяца находилась на ИВЛ, и длительное время получала питание через зонд. Благодаря усилиям врачей, на данный момент ее вес увеличился более чем в три раза и достиг 1720 граммов. Сейчас ребенок продолжает лечение и находится под наблюдением узкопрофильных специалистов», — отметила главный врач Коломенского перинатального центра Татьяна Шаврак.

В Московской области работает шесть перинатальных центров и клинический институт акушерства и гинекологии. В учреждениях оказывают медицинскую помощь самого высокого уровня, в том числе новорожденным с экстремально низкой массой тела.