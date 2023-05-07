Подмосковье 07 мая 2023, 01:40 Коломенские врачи поздравили ветеранов с Днем Победы Коломенская областная больница

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В преддверии 9 Мая сотрудники Коломенской областной больницы поздравили ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в минздраве Московской области.

Также Коломенская профсоюзная организация работников здравоохранения РФ поздравила с наступающим праздником двух жительниц блокадного Ленинграда. Это врач-стоматолог Римма Федюшкина и заведующая клинико-диагностической лабораторией поликлиники № 3 Валентина Рыжкова.

Сотрудники поликлиник № 2 и 3, а также Непецинской поликлиники навестили своих пациентов — живых свидетелей минувшей войны. Заведующая терапевтическим отделением поликлиники № 3 Ольга Беляева вместе с сыном поздравила с Днем Победы ветерана Евгения Сляднева.

«Евгению Павловичу в этом году исполнилось 97 лет, он сам вышел нас встречать. Как только ветеран показался на пороге весь в орденах и медалях, слезы сами собой навернулись на глаза. Вместе со мной ветерана поздравил мой семилетний сын», — рассказала Беляева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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