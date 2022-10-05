Врачи из Коломны помогли женщине родить в десятый раз | 360°

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Врачи из Коломны помогли женщине родить в десятый раз

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Врачи Коломенского перинатального центра приняли десятые роды у женщины, которой сейчас 37 лет. На свет появился мальчик, который весит 2970 граммов, его рост — 50 сантиметров. Чтобы малыш появился на свет, потребовалось кесарево сечение.

«Причем это уже второй малыш женщины, который родился в стенах нашего перинатального центра. Наш перинатальный центр оснащен всем необходимым современным оборудованием для оказания высокотехнологичной медицинской помощи беременным женщинам, роженицам и новорожденным. Именно поэтому многие жительницы Московской области и других регионов выбирают нас для рождения своих детей», — рассказала главный врач Коломенского перинатального центра Татьяна Шаврак.

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Сейчас мама и малыш чувствуют себя хорошо, их обоих уже выписали из больницы. Этот перинатальный центр принимает рожениц из восьми городских округов Подмосковья, он обслуживает одновременно больше 600 тысяч человек. У учреждения есть собственная специализация — там помогают женщинам, у которых есть патология почек и мочеполовой системы. В Центре есть современно оборудование для лечения и восстановления женщин. Там работают больше 470 человек, в том числе больше 120 врачей и 220 человек среднего медицинского персонала.

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