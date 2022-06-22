Коломенские врачи помогли женщине стать мамой в 10-й раз

Медики Коломенского перинатального центра помогли многодетной матери родить в десятый раз. Мальчика весом 3200 граммов и ростом 50 сантиметров назвали Николаем.

Каждого ребенка 44-летняя женщина рожала естественным путем. Десятые роды прошли без осложнений, рассказала главврач центра Татьяна Шаврак.

«В центр она поступила со схватками и родила без осложнений. Родители воспользовались комплексной услугой „Рождение ребёнка“ и оформили, находясь в роддоме, все необходимые документы на малыша, а также выплату в размере 20 тысяч рублей», — рассказала главврач.

Мама с ребенком чувствуют себя хорошо и уже выписались из больницы. У мальчика трое братьев и шестеро сестер.

Будущие мамы могут получить консультацию в Едином call-центре «Стань мамой в Подмосковье». Будущим родителям расскажут, что нужно взять в роддом, как получить подарочный набор и записаться на прием к специалисту. Обратиться за помощью можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00.