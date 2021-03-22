Коломенские врачи подняли на ноги 96-летнюю пациентку после серьезного перелома

Врачи Коломенской больницы помогли 96-летней пациентке встать на ноги после серьезного перелома. Женщина поступила в медицинское учреждение после неудачного падения в бане. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Рентген показал, что пенсионерка сломала шейку бедра. У людей старшего поколения подобные травмы без оперативного вмешательства нередко приводят к обездвиживанию и даже летальному исходу.

Травматологи Коломенской больницы в срочном порядке провели пациентке операцию.

«Во время операции по остеосинтезу пациентке установили блокированный антиротационный стержень, который надежно зафиксировал осколки травмированной кости, сохранив ее функциональную подвижность. Операция сама по себе несложная, но почтенный возраст пациентки требовал особого внимания травматологов и анестезиолов-реаниматологов, проводивших оперативное вмешательство», — рассказал врач-травматолог Коломенской больницы Олег Кобозев.

Пенсионерка хорошо перенесла операцию. Она смогла встать с кровати уже на вторые сутки после вмешательства врачей. На третий день женщина начала самостоятельно передвигаться с помощью ходунков.

Врачи рекомендуют после подобных операций сразу активно ходить. По прогнозам медиков, пациентка полностью восстановится при соблюдении всех требований амбулаторного лечения.