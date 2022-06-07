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    07 июня 2022, 14:44

    «Коломенские краски» в рамках импортозамещения собрались выпускать шайбы для КХЛ

    Ольга Назаркина

    Подмосковная компания «Коломенские краски» за 30 лет своей работы произвела продукцию, которую использовали для покраски более 10 тысяч объектов по всей стране. Это и жилые дома, храмы и монастыри, спортивные сооружения, даже космодром Восточный.

    Коломенские лакокрасочные материалы смогли заменить многие зарубежные марки. Фирма выпускает и профессиональную краску для окрашивания ледовой поверхности.

    «Сегодня мы единственные поставщики этой продукции. Правда, отголоски канадской компании еще чувствуются. К примеру, в Пензе по госзаказу закупили их краску на 700 тысяч, при этом наша обошлась бы в 180. А ведь коломенская марка Ice Peak прописана в регламенте Континентальной хоккейной лиги», — отметил гендиректор компании Владимир Бураков.

    Тем не менее, у компании немало предложений принять участие в госзакупках на поставку специализированных лакокрасочных материалов. Есть заказы из Москвы, Владивостока, Хабаровска, Ненецкго автономного округа, Якутии, Тюмени, Минска, Гродно.

    Фото: Нина Соколова

    «Коломенские краски» зарекомендовали себя и в реставрационной деятельности, они изготавливают лакокрасочные материалы для восстановительных работ. В ближайшее время компания собирается освоить производство хоккейных шайб по заказу КХЛ. Это будет еще один проект импортозамещения.

    Фото: Нина Соколова

    «Мне задали вопрос: „Сможешь освоить?“ Я решил попробовать. Мы уже отработали состав резины. Сделаем пробные две-три шайбы, и если Лиге все понравится, то будем продолжать работу», — рассказал Бураков.

    Фото: Нина Соколова

    Сегодня это малое предприятие, на нем работают всего 15 сотрудников. По мнению Буракова, практика доказала, что нынешний формат — практически идеальный с точки зрения организации производства. Он рассказал, что старался создать не просто фирму, а крепкую, дружную семью. Сейчас в компании работают его супруга и дети. В штате есть сотрудники, которые вместе с гендиректором помогли компании выстоять в кризис 2008 года.