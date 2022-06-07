«Коломенские краски» в рамках импортозамещения собрались выпускать шайбы для КХЛ

Подмосковная компания «Коломенские краски» за 30 лет своей работы произвела продукцию, которую использовали для покраски более 10 тысяч объектов по всей стране. Это и жилые дома, храмы и монастыри, спортивные сооружения, даже космодром Восточный.

Коломенские лакокрасочные материалы смогли заменить многие зарубежные марки. Фирма выпускает и профессиональную краску для окрашивания ледовой поверхности.

«Сегодня мы единственные поставщики этой продукции. Правда, отголоски канадской компании еще чувствуются. К примеру, в Пензе по госзаказу закупили их краску на 700 тысяч, при этом наша обошлась бы в 180. А ведь коломенская марка Ice Peak прописана в регламенте Континентальной хоккейной лиги», — отметил гендиректор компании Владимир Бураков.

Тем не менее, у компании немало предложений принять участие в госзакупках на поставку специализированных лакокрасочных материалов. Есть заказы из Москвы, Владивостока, Хабаровска, Ненецкго автономного округа, Якутии, Тюмени, Минска, Гродно.

Фото: Нина Соколова

«Коломенские краски» зарекомендовали себя и в реставрационной деятельности, они изготавливают лакокрасочные материалы для восстановительных работ. В ближайшее время компания собирается освоить производство хоккейных шайб по заказу КХЛ. Это будет еще один проект импортозамещения.

Фото: Нина Соколова

«Мне задали вопрос: „Сможешь освоить?“ Я решил попробовать. Мы уже отработали состав резины. Сделаем пробные две-три шайбы, и если Лиге все понравится, то будем продолжать работу», — рассказал Бураков.

Фото: Нина Соколова

Сегодня это малое предприятие, на нем работают всего 15 сотрудников. По мнению Буракова, практика доказала, что нынешний формат — практически идеальный с точки зрения организации производства. Он рассказал, что старался создать не просто фирму, а крепкую, дружную семью. Сейчас в компании работают его супруга и дети. В штате есть сотрудники, которые вместе с гендиректором помогли компании выстоять в кризис 2008 года.