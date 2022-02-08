Коломенская пастила примет участие в проекте «Россия: 85 приключений»

В России стартовал проект, который называется «Россия: 85 приключений». В нем примят участие 85 регионов страны. Московскую область в его рамках представит коломенская пастила.

Всероссийский проект будет проводиться в два этапа. Сперва на официальном сайте начнут публиковать видео, которые расскажут о региональных приключениях. В это же время в социальных сетях запустят новый челлендж. Кто угодно сможет выложить рассказ об особенностях своей области — историю нужно будет дополнить хештегом #85приключений. Поделиться своими впечатлениями можно в Instagram или TikTok, видео принимают на участие до конца февраля.

Второй этап — онлайн-голосование среди пользователей. Они выберут десятку самых интересных и необычных приключений, которые случились с участниками проекта в России. Финалом «Россия: 85 приключений» станет создание документального фильма о стране.