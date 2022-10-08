«Вернемся с победой». Около 500 человек мобилизовали в Балашихе | 360°

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«Вернемся с победой». Около 500 человек мобилизовали в Балашихе

В Балашихе мобилизовали около 500 человек

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Около 500 человек мобилизовали в Балашихе с 21 сентября. Сотрудники военкомата отправили около 20 000 повесток.

Один из мобилизованных Влас Бабаджан работает на электрозаводе, который выполняет госзаказы. Ему полагается отсрочка, но мужчина добровольно от нее отказался.

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«Я младший сержант, командир отделения малой и средней дальности. <…> Куда пошлют там и буду служить. <…> Расстраивает то, что родные переживают сильно. Сам лично уверен во всем на 100%. Победа будет за нами», — рассказал Бабаджан.

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Еще один мобилизованный по имени Дмитрий служил в морской пехоте. По военно-учетной специальности — снайпер.

«Изначально говорил всем, что придет повестка — пойду. Жена волнуется все равно… <…> дома маленькая дочка. Но вернемся живыми и с победой», — заявил он.

Среди призывников есть выпускники военно-медицинских академий. Нужны также врачи с опытом боевых действий. Сергей служил военным врачом на атомной подводной лодке, принять участие в спецоперации решил добровольно.

«Близкие, конечно, переживают. Я спокоен, как удав. Потому что я прекрасно, понимаю, что мне предстоит делать. Такова ценность того, что я делаю», — заключил он.

Частичная мобилизация в РФ

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