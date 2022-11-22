Подмосковье 22 ноября 2022, 20:49 Коллекционные монеты с символикой Серпухова доставили в историко-художественный музей из Петербурга

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В Серпуховский историко-художественный музей из Санкт-Петербурга доставили коллекционные монетные жетоны с символикой города. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по туризму Московской области.

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Как напомнили в пресс-службе, Серпухов стал лидером голосования нового проекта «Монетные города России» весной 2022 года. Его проводили на сайте Музея истории денег. В новую серию вошли города, где в разное время производилась чеканка собственных денег. Помимо Серпухова, на монетных жетонах запечатлели Можайск, Верею, Севск, Краснокамск и Рязань.

Коллекционные мельхиоровые жетоны изготовили на Монетном дворе в Санкт-Петербурге. Стартовый тираж составил по 500 штук каждого экземпляра. На одной стороне изображен герб Серпухова, на оборотной — изображение монеты, «чешуйки» денга, так называлась валюта Серпуховского княжества.

Коллекционные жетоны смогут увидеть все желающие на постоянной экспозиции историко-художественного музея «Серпухов. Город-ключ Московской Руси» с 1 декабря.

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