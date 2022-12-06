Подмосковье 06 декабря 2022, 13:42 Коллекционные елочные игрушки и украшения представят на новой выставке в Горках Ленинских 7 декабря

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Уникальные предметы новогоднего декора из фондов музея-заповедника «Горки Ленинские» и частных собраний представят на новой зимней выставке. В Министерстве культуры и туризма Подмосковья рассказали, почему стоит обратить внимание на эту экспозицию.

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На выставке собрали открытки и почтовые карточки начала XX века, картонные и стеклянные украшения для елки, куклы и книги, рождественские афиши, плюшевых медведей и игрушки из частных собраний семьи Филимоновых и Ольги Шляховой. Эту новогоднюю экспозицию можно будет увидеть до 15 января 2023 года.

Среди елочных украшений любопытны куколки-балетницы в юбках и шляпках из гофрированной бумаги. Эти предметы декора были изготовлены еще в довоенные годы, и бережно передавались из поколения в поколение.

Другой период истории елочных украшений представлен стеклянными прищепками середины прошлого века. Среди редких экземпляров — «Ненец» из набора «Дружба народов» и утка «Серая Шейка» из детского рассказа. На выставке также широко представлена коллекция советских новогодних украшений.

Одним из главных элементов экспозиции стало кресло из красного дерева конца XIX века. Такая конструкция была изобретена в Англии и получила называние «вольтеровское», «дедушкино», «ушастое». Лебеди, украшающие подлокотники, традиционно символизируют стиль ампир.

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