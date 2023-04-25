Подмосковье 25 апреля 2023, 16:25 Коллекционер из Химок создал посвященный войне 1812 года музей-диораму

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Андрей Доровских открыл в Химках частный музей, посвященный Отечественной войне 1812 года. Уникальным его делает диорама Бородинского сражения, в которой использовано более 1500 оловянных солдатиков.

Создавая диораму, коллекционер пытался точно воспроизвести все детали обмундирования и вооружения солдат, а также их расположение на поле боя. Для этого он тщательно изучал историческую литературу и тематические форумы.

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«За несколько лет, путешествуя по миру и собирая свою коллекцию, Андрею Доровских удалось воссоздать великое сражение. Треть экспозиции он сделал своими руками с помощью машины для отлива олова и ручной росписи. Теперь она — общественное достояние», — рассказал химкинский депутат Руслан Шаипов.

Также в музее можно увидеть диорамы, посвященные сражению французов с партизанами, Крымской войне и битве у Чертова моста во время знаменитого перехода Суворова через Альпы.

Кроме того, в экспозиции представлено обмундирование французской армии, шпаги с вензелем Наполеона, оригинал сабли австрийского пехотного офицера, а также письменный набор генерала Жана Раппа, иллюстрированное издание 1913 года, приуроченное к столетию Отечественной войны, и другие экспонаты.

Находится музей по адресу: микрорайон Сходня, улица Горького, дом № 2. Он работает ежедневно с 9:00 до 12:00. Контактный номер телефона: +7 (977) 155-05-46.

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