Подмосковье 27 января 2023, 14:27 Коллекцию редких бабочек и насекомых собрали для туристов на зооферме в Дмитрове

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Агротуризм активно развивают в парке отдыха «Зооферма Шихово» в Дмитровском округе. Специально для гостей здесь собрали коллекцию редких и даже уникальных насекомых, включая бабочек, пауков и кузнечиков.

Коллекция «Зоофермы Шихово» состоит из обитателей Африки, Австралии, Южной Америки и юго-восточной Азии. Это гигантские кузнечики, палочники, пауки-птицееды, скорпионы, всевозможные бабочки, тропические тараканы и хищные клопы. Есть здесь и единственный в России малазийский листовидный кузнечик.

«Эту коллекцию собирали при помощи наших друзей. Скоро у нас появятся разноцветные жуки, фантастические фрины и сатурнии — одни из самых красивых бабочек мира», — рассказал заводчик редких членистоногих Григорий Буцкий.

В планах у фермеров завести для туристов гигантскую саранчу и богомолов редких видов, а также насекомых, которые могут быть использованы для корма животных.

«Все больше наших крестьянско-фермерских хозяйств привлекают туристов. Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона поддерживает такие проекты, предоставляя гранты и субсидии», — отметил заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

Туристы могут пообщаться на «Зооферме Шихово» с северными оленями, верблюдами и ламами. Некоторых обитателей, например лошадей и кроликов, разрешено кормить с руки. В парке живут более 60 видов животных.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о компенсациях тем, кто развивает туризм в регионе.