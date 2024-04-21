21 апреля 2024, 14:52
Коллекцию музея в Химках пополнили экспонатами из зоны СВО
В рамках образовательного и патриотического воспитания, школьный музей № 30 городского округа Химки обогатился уникальными экспонатами, доставленными непосредственно из Донбасса. В числе новых предметов — элементы обмундирования и фрагменты орудий.
Передачу экспонатов провели в торжественной обстановке. На мероприятии присутствовали не только ученики школы, но и почетные гости: депутаты Татьяна Кавторева и Глеб Демченко.
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«Эти предметы не просто экспонаты, они — часть нашей истории, напоминание о мужестве и героизме тех, кто сейчас защищает нашу страну», — сказала Татьяна Кавторева
Учащиеся школы активно участвуют в поддержке бойцов, отправляя письма и открытки, а также изготавливая окопные свечи. Пополнение музейной коллекции новыми экспонатами стало символом благодарности и уважения к тем, кто защищает родину.
«Каждый экспонат в нашем музее — это рассказ о храбрости, о том, как важно ценить мир и защищать свою страну. Мы гордимся нашими героями и благодарны им за каждый день мирной жизни», — подчеркнул Глеб Демченко.
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