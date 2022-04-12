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    12 апреля 2022, 22:20

    Коллекцию космических аппаратов показали в Одинцове в честь Дня космонавтики

    Анастасия Максимовских

    День космонавтики отметили в Одинцовском округе. Сегодня в парке «Патриот» можно было бесплатно посмотреть на коллекцию космических аппаратов.

    Коллекцию космических аппаратов показали в Одинцове в честь Дня космонавтики | Изображение 1

    «Здесь можно познакомиться с большим количеством космических аппаратов. Они настоящие и были в космосе», — рассказала сотрудник музейного комплекса «Патриот» Вера Захарова.

    Специалисты проводили экскурсии для всех гостей выставки, а для «юнармейцев» еще организовали интеллектуальную битву.

    А в центре Одинцова волонтеры организовали масштабный перформанс — они выстроились в форме ракеты. В акции приняли участие более 600 школьников со всего округа.