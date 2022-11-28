Подмосковье 28 ноября 2022, 17:17 Коллекцию исторических древнерусских костюмов МГОУ представили в Российской академии художеств

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Кафедра народных художественных ремесел МГОУ представила коллекцию исторических древнерусских костюмов в Российской академии художеств. Автором проекта стала профессор университета, почетный член РАЗ Марина Галкина.

Академик РАХ, начальник управления по координации академического художественного образования академии Наталия Ломова отметила, что МГОУ уделяет большое внимание не только профессиональному образованию, но и эстетическому, а также патриотическому воспитанию молодежи.

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Студенты факультета изобразительного искусства и народных ремесел представили уникальные древнерусские костюмы, каждый из которых стал результатом исследований и большой работы в мастерской. Показ прошел в рамках 265-летия Российской академии художеств и Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.

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Ректорат МГОУ получил благодарственное письмо «За сохранение и развитие русского национального декоративно-прикладного искусства и эффективную подготовку художников-педагогов».

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