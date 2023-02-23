Подмосковье 23 февраля 2023, 18:25 Коллекция культурно-исторического центра в Дзержинском пополнилась новыми артефактами

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Коллекция краеведческой экспозиции «Культурно-эстетического центра» (КЭЦ) в Дзержинском пополнилась новыми экспонатами. Также теперь предметы выставки можно не только рассматривать, но и трогать руками.

Данная экспозиция открылась в 1997 году. Новая концепция, когда предметы старины можно трогать руками, очень нравится маленьким детям.

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«Особенно дети обожают эту часть музея, тут есть где разгуляться: шлемы, предметы крестьянского быта, элементы декора изб — все подлинное, собранное по окрестностям наших деревень, из которых и возник город, и все можно потрогать руками», — рассказала директор КЭЦ Елена Егорова.

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Краеведческую экспозицию открывают экспонаты XII века. Источником информации стал результат раскопок археологов. Ученые нашли токаревские курганы, находящиеся всего в нескольких километрах от границ современного города. Там обнаружили захоронения вятичей, предметы утвари и украшения.

«Значимое место в экспозиции занимают экспонаты, посвященные Дмитрию Донскому и Николо-Угрешкому монастырю. С именем Донского связана легенда, повествующая об основании монастыря на месте явления ему иконы Николая Чудотворца перед Куликовской битвой. А сам монастырь стал для угрешской земли центром — и духовным, и образовательным», — сообщила Елена Егорова.

О тех временах напоминают монеты, остатки французской утвари, уздечек, стремян или пушечных ядер. Также в центре можно найти копейку Ивана Грозного, которую обнаружили в пойме Москвы-реки, мраморную статую конца XVIII века и другие предметы.

Кроме информации о монастыре, в центре рассказывается история трудовой коммуны № 2 имени Дзержинского, Великой Отечественной войны, жизни поселка в послевоенные годы. Также здесь представлены мемориальный кабинет создателя ракетного щита России и дважды Героя Социалистического Труда Бориса Жукова.

«Уже скоро экспозиция пополнится еще одним экспонатом — открыткой с видом часовни Святителя Николая. Подлинник находится в Петропавловской крепости, мы заключаем с руководством музея договор, и цифровая копия займет свое место на стендах, посвященных истории монастыря», — рассказала Елена Егорова.

По ее словам, пока центр не имеет статуса музея, для этого число экспонатов должно достигать шести тысяч. По этой причине учреждение находится в поиске новых предметов, а уже существующие в данный момент оцифровывают.

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