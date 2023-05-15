Подмосковье 15 мая 2023, 21:05 Коллекции подмосковных музеев КПО группы «ЭкоЛайн» пополнились оружейными находками Министерство ЖКХ

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В музеях комплексов по переработке отходов группы «Эко-Лайн» Восток и Нева появились новые экспонаты. Помимо бытовых вещей сортировщики нашли предметы военной и оружейной тематики. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В музее КПО Восток можно увидеть ящик из-под дымовых шашек, каску советского солдата, пули от патрона калибра 7,62 миллиметра, гильзу от крупнокалиберного пулемета и охотничьи патроны из латуни. Также в коллекции учреждения появилось пришедшее в негодность охотничье ружье, изготовленное в 90-х годах на Тульском оружейном заводе. Также там найдется военно-полевой телефонный аппарат образца 1957 года.

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«Одна из последних находок — игрушечная штурмовая мини-винтовка Gonher Command для подростков. Музейный Gonher имеет очень реалистичный к оригиналу дизайн, издает механический звук выстрела. Юные обладатели этой игрушки могли „стрелять“ из нее пистонами или пульками», — рассказали в ведомства.

Музей КПО Нева представил в мае тоже коллекцию «армейских» находок. В нем можно найти каски, пулеметную ленту, самодельный танк из гильз и макет паровоза.

«Самой популярной находкой на КПО Нева стали каски. Одна их них — каска штальхельм. Ассоциируется прежде всего с вооруженными силами Германии первой половины 20 века. Каска Штальхельм стала одним из наиболее узнаваемых атрибутов солдат Вермахта», — рассказали в министерстве.

Также на КПО Нева нашли макет танка из гильз.

«Экспозиции музеев „Культурный слой“ вызывают неподдельный интерес у школьников, студентов, представителей экологических и общественных организаций, активных жителей, представителей компаний, реализующих стратегию устойчивого развития», — сообщил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Музей КПО Восток открыли в августе 2020 года. Его коллекция насчитывает почти 500 экспонатов. Музей на КПО Нева начал работу летом 2022 года, на сегодняшний день количество экспонатов достигло 50 штук.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что большая рекультивация — восстановление поврежденных земель и ресурсов — бывших мусорных полигонов в Серпухове и Волоколамске закончится в 2023-2024 годах.

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