Подмосковье 14 февраля 2024, 18:22 Коллективы из Воскресенска победили на Всероссийском творческом конкурсе «Снежные врата» Пресс-служба администрации г.о. Воскресенска

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Творческие коллективы и солисты Воскресенска завоевали Гран-при на 19-м Всероссийском конкурсе-фестивале творчества и искусства «Снежные врата». Мероприятие состоялось в ДК «Цементник».

Более 800 участников из различных регионов России собрались на этом мероприятии. Представители Воскресенска выделились особенно яркими выступлениями.

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Коллективы и солисты из «Воскресенской детской школы искусств», «Детской школы искусств № 4», «Детской школы искусств № 5», «Детской школы искусств № 2», «Центра развития культуры», ДК «Юбилейный» и ДК «Цементник» стали лауреатами конкурса.

Высшая награда досталась воспитанникам ДК «Цементник». Вокальная студия «Непохожие» под руководством Е. Перегудовой, Дарина Дулгер — солистка вокальной студии «Солнечный зайчик» ДК «Юбилейный» под руководством Т. Чернецовой, и Юлия Родина — участница изостудии «Жар-Птица» Центра культуры и досуга «Москворецкий» под руководством Г. Гончаровой, заслуженно получили это почетное звание.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая пополняется каждый день.

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