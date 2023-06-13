Подмосковье 13 июня 2023, 19:02 Коллективы из Подмосковья выступят на джазовом фестивале в Москве в июне Фонд поддержки и развития музыкального искусства Игоря Бутмана

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Камерные ансамбли Московской области выступят на джазовом фестивале Jazz Festival в Москве в июне. Музыканты вошли в число 100 победителей всероссийского конкурса молодежных коллективов. Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма региона.

Ансамбли «КуКуНику» из Черноголовки и Overgrowns из Сергиева Посада выступят на площадках самого крупного джазового фестиваля в истории России. Концерты пройдут с 20 по 24 июня в парках «Зарядье» и «Музеон», на площади у ЦУМа и ВДНХ.

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Специальные концертные программы также пройдут в фудмолле «Депо» и на Северном речном вокзале. Вход для всех зрителей будет свободным. Расписание площадок опубликовано на сайте фестиваля. Всего в это время свое мастерство продемонстрируют около тысячи музыкантов из России и других стран.

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