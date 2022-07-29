Коллективы из Подмосковья выступят на детском фестивале в Клину

В Клину пройдет важное событие для детей — там состоится гала-концерт масштабного фестиваля под названием «Чунга-Чанга». Мероприятие будет проходить на сцене, которая располагается прямо на воде. Президентом фестиваля выступает прославленный отечественный поэт Юрий Энтин, который написал множество популярных детских песен, в том числе для мультфильмов.

Песни Юрия Энтина исполнят подмосковные солисты и ансамбли. Участие в гала-концерте примут и представители других регионов России. На сцене будут выступать юные вокалисты, танцоры, чтецы и даже артисты цирка.

Мероприятие пройдет 30 июля в полдень. Организаторами выступают администрация администрация городского округа Клин, лагерь «Горизонт» и «Творческий центр Юрия Энтина». С 2012 года фестиваль проходит в Клину.

Этим летом Подмосковье предложит жителям и гостям много событий на любой вкус — от гастрономических до музыкальных фестивалей. Чтобы не пропустить их, губернатор Андрей Воробьев посоветовал следить за новостями на портале welcome.mosreg.ru.